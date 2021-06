San Marino alla Conferenza dell’Onu per l’Alimentazione e l’Agricoltura

E' in corso, da ieri e fino al 18 giugno, la 42a sessione della Conferenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, per la prima volta in forma virtuale. Il tema del dibattito generale è “La trasformazione dei sistemi agroalimentari: dalla strategia all’azione”.

E' previsto anche un intervento del Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti. La rappresentanza Permanente di San Marino sarà attivamente partecipe alla Conferenza essendo stata nominata Presidente del Comitato per le Credenziali e Membro del Comitato Generale, due importanti Comitati che durante i lavori della Conferenza verificano e controllano le diverse attività.









San Marino sostiene pienamente i maggiori progetti della Fao e in particolare loda il "Covid-19 Comprehensive Response and Recovery Program" per il suo importante ruolo nella valutazione e prevenzione dell'emergenza alimentare globale durante e dopo la pandemia di COVID-19. Il Titano inoltre accoglie con favore l'iniziativa assunta dal Direttore Generale nella promozione dell'innovazione digitale in agricoltura e , in qualità di Membro dell'Alleanza per la promozione della Dieta Mediterranea, San Marino ne condivide i principi.

San Marino sarà coinvolto nel Pre-Vertice sui Sistemi Alimentari, che si terrà a luglio sotto la Presidenza italiana del G20. Le raccomandazioni saranno prese in considerazione dal Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentare sul come migliorare l'accesso a una dieta sana, ridurre gli sprechi alimentari e aumentare il reddito dei piccoli produttori.