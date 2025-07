San Marino alla Conferenza ONU sulla Palestina: il Segretario di Stato Beccari a New York

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, rappresenterà la Repubblica di San Marino alla Conferenza Internazionale di Alto Livello per la Risoluzione Pacifica della Questione Palestinese, in programma al Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York dal 28 al 30 luglio.

L’evento, co-presieduto da Arabia Saudita e Francia, era stato originariamente convocato per giugno 2025, ma rinviato a causa del deterioramento del contesto mediorientale. La Conferenza punta ora a rilanciare un percorso condiviso verso la pace, mobilitando la comunità internazionale a favore del rispetto del diritto internazionale e dell’attuazione della soluzione dei due Stati.

“La presente Conferenza di Alto Livello – ha dichiarato il Segretario Beccari – che, indipendentemente dagli esiti conclusivi, rappresenterà un importante e storico passo in avanti compiuto dalla comunità internazionale nel tentativo di porre fine alla perdurante situazione di guerra e di instabilità che oramai da anni caratterizza i rapporti tra Israele e Palestina”.