San Marino alla IV Sessione APCE: in plenaria l'intervento di Zelensky.

A Strasburgo l'avvio dei lavori della IV Sessione 2022 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, a cui partecipa la Delegazione Consiliare Sammarinese guidata da Marco Nicolini e composta da Marica Montemaggi, Mariella Mularoni e Gerardo Giovagnoli. A tenere banco, subito in apertura, le richieste di dibattiti in procedura d'urgenza o di attualità sulla guerra russo-ucraina e le conseguenze per l’Europa. Previsto in plenaria l'intervento in videoconferenza del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Tra i temi in discussione inoltre il contrasto all'islamofobia in Europa, i Paesi terzi sicuri per i richiedenti asilo e le misure illegali di gestione dei migranti respinti via terra e via mare, oltre al sostegno di una prospettiva europea per i Balcani occidentali. All'ordine del giorno anche un dibattito sull'impatto della Brexit sui diritti umani in Irlanda. Infine l’Assemblea sarà chiamata ad esprimersi in merito a questioni riguardanti la discriminazione contro le donne nel mondo dello sport.

