COVID-19 San Marino allenta le restrizioni per pandemia

E' entrato in vigore alle 5 di questa mattina il decreto numero 20 del 2022 che prevede un allentamento delle misure anti covid. Resterà in vigore fino alla fine dell'emergenza sanitaria, anticipata proprio da decreto al 31 marzo.

Le principali novità introdotte riguardano prima di tutto la durata della documentazione sanitaria: illimitato il green pass per chi ha ricevuto la dose booster o ha un certificato di guarigione dopo il completamento di del ciclo vaccinale.

Basterà il green pass base per bar e ristoranti dove non è più prevista alcuna limitazione al numero di persone sedute allo stesso tavolo. Ridotta ad un metro tra l'altro la distanza tra i tavoli.

Resta l'obbligo di mascherina al chiuso, FPP2 nel caso in cui non si possa mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro o sui mezzi di trasporto pubblici.

Non sarà più necessario esibire il green pass per accedere alle strutture sanitarie, ospedale compreso. Via il green pass anche per l'accesso ai centri commerciali, si deve invece esibire il green pass base per centri benessere, sale giochi, sale bingo e bowling, per i quali rimane l’obbligo di Green Pass base. Anche per l’ingresso a musei, teatri e cinema ed eventi in genere sarà richiesto solo il Green Pass base, e la capienza degli stessi è stata aumentata. Via la mascherina per gli studenti seduti ai banchi, resta l'obbligo di indossare quella chirurgica all'interno del plesso.

Per quel che riguarda il mondo dello sport: accesso alle strutture sportive con green pass base, restano vietate sauna e bagno turco.

