COOPERAZIONE San Marino - Arabia Saudita: un gruppo di lavoro per il turismo Il Ministro Al-Khateeb: "Il Titano modello da imitare"

Rapporti in rapida progressione, quelli tra San Marino e Arabia Saudita. La visita del Ministro del Turismo, Ahmed bin Aqeel al-Khateeb segue un percorso di dialogo già tracciato a vari livelli. Prima il colloquio a Palazzo Begni con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari. Al centro le ottime relazioni bilaterali e le prospettive di rafforzamento della cooperazione. In vista anche la negoziazione di nuovi accordi.

A seguire l'incontro con il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati unito al ministro saudita da fraterna amicizia, consolidata in ambito UNWTO. Accolto stamane l'invito ad aprire un tavolo di lavoro in materia turistica per implementare nei prossimi mesi la collaborazione. “L'Arabia Saudita – ha ricordato il Ministro Al-Khateeb – ha da poco aperto le sue porte al turismo internazionale. Investiti 1,3 miliardi di dollari proprio per costruire nuove destinazioni. Dobbiamo imparare da San Marino, dalla sua lunga tradizione turistica per valorizzare insieme i territori e sviluppare un turismo migliore”. Insomma “un modello da imitare”. “Sono molto felice di essere nella bellissima San Marino, - ha aggiunto - Paese storico pieno di attrazioni. Sto esplorando tutte le opportunità di ulteriore collaborazione, le modalità per sviluppare ancora di più le relazioni tra le due Nazioni. Abbiamo discusso con il Segretario agli Esteri e l'amico Federico della possibilità di rafforzare il legame, la cooperazione turistica ma anche i rapporti economici e sociali. E' l'inizio di una lunga collaborazione di successo, e attendo di ospitare a giugno l'amico Federico a Riad per il meeting UNWTO. Sono quindi lieto di essere qui per lo sviluppo e la discussione di questioni e iniziative che siamo d'accordo di finalizzare molto presto”.

Da Expo Dubai all'Arabia Saudita, relazioni sempre più strette a testimonianza del grande interesse che il mondo mediorientale suscita sul Titano. Domani Pedini Amati siglerà in Oman un accordo sul turismo con l'omologo omanita.

Nel video le interviste al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, al Ministro del Turismo saudita, Ahmed bin Aqeel al-Khateeb e al Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: