San Marino - Argentina: possibile accordo per riconoscimento reciproco dei titoli di studio

Sul tavolo un possibile accordo che riguarderà il processo di riconoscimento reciproco dei titoli di studio della scuola primaria e secondaria e “l'impegno comune per la ricerca educativa della pace in ambito multilaterale, in tempi di grande tensione”. Il Segretario di Stato all’Istruzione e Cultura, Teodoro Lonfernini, a Buenos Aires trova nell'omologo Ministro Carlos Torrendell un interlocutore attento e interessato a tutte le prospettive di interscambio tra San Marino e Argentina, compresa la mobilità degli studenti universitari o della Scuola Superiore di entrambi i Paesi.

Non è mancato un richiamo ed un particolare ringraziamento che il Segretario di Stato ha inteso rivolgere al popolo e alle Istituzioni argentine, proprio per l’accoglienza riservata ai sammarinesi “che, in tempi di grande emigrazione, - è stato ricordato - hanno raggiunto quelle terre in cerca di maggior fortuna”. Lonfernini si trova infatti in Sud America per intervenire al 33esimo incontro delle Comunità dei Sammarinesi dell’Anello argentino, a Viedma.

Nell'occasione, alla presenza dell’Ambasciatore del Titano in Argentina, Giovanni Maria d’Avossa, conferita l’onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata al Commissario Capo della Divisione Sicurezza Diplomatica della Polizia Federale argentina, Juan Francisco Cinquemani.