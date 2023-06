San Marino - Armenia: iniziative congiunte nell'innovazione tecnologica per rafforzare la collaborazione

La cooperazione in ambito industriale e commerciale unita alla volontà comune di affermarsi come laboratori per l’innovazione tecnologica. San Marino e Armenia, realtà distanti ma affini nella vocazione di sviluppo. Start up tecnologiche, prodotti innovativi e servizi digitali: temi al centro del bilaterale tra il Segretario di Stato per l'Industria, Fabio Righi con il Ministro dell’Economia armeno, Vahan Kerobyan affiancato dal Vice Ministro dell’Industria Hi-Tech, Gevorg Mantashyan. Concordata dalle parti la possibilità di avviare in tempi brevi la stesura di un memorandum interministeriale. "Le basi - afferma Righi - sono quelle di avvicinare due Paesi che sono "porte d'ingresso" per le rispettive regioni di cui fanno parte. Nell'area caucasica l'Armenia si candida ad essere una Sylicon Valley di quel contesto, quindi sul piano tecnologico, dell'innovazione e delle soluzioni tecnologiche, è la politica che stiamo cercando di portare avanti da anni, quindi su questo si incentrerà il memorandum, e con l'idea di attrarre sempre nuovi investimenti nel settore ma garantire anche ai nostri operatori presenti in territorio maggiori opportunità su mercati più lontani, più complicati ma allo stesso tempo interessanti e di grande prospettiva".

Va in questa direzione l'accordo con Amazon Web Service che, come San Marino, ha siglato anche il Paese asiatico. "Credo sia un punto in comune che abbiamo, - aggiunge il Segretario all'Industria - su tanti altri possiamo lavorare. L'idea è quella di rappresentare un ponte tra le due realtà e puntare sugli stessi settori. San Marino ha la possibilità concreta - quell'accordo, ne è un esempio - di essere attrattiva in concreto per partner come quello e come altri di quel livello".

Nel video l'intervista a Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria.