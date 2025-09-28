San Marino: Beccari annuncia il riconoscimento dello Stato di Palestina all'ONU

Applausi all’Assemblea Generale dell’Onu per il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della Repubblica di San Marino. “Un atto formale – ha detto il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari alla comunità internazionale - per noi essenziale per riaffermare che la pace deve essere costruita su giustizia e uguaglianza”. Con particolare riferimento alla questione israelo-palestinese, senza tentennamenti San Marino ha condannato anche gli attacchi terroristici del 7 ottobre.

Il ministero degli Esteri palestinese dell'Anp ringrazia San Marino per la "coraggiosa decisione" di riconoscere lo Stato di Palestina. La Giordania, in una nota del ministero degli Esteri, parla di "passo importante".



Sottolineata poi da Beccari la posizione del Titano nei confronti del conflitto russo-ucraino, censurando l’aggressione da parte di Mosca e sostenendo l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina all’interno dei confini riconosciuti a livello internazionale.

Il Discorso integrale del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari all'ONU

