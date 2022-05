San Marino: Beccari, cooperazione e diplomazia per garantire pace e stabilità

Il Segretario Luca Beccari apre a Tirana il 7mo forum della strategia della macro regione Adriatico Ionica. Richiamando l'ingresso di San Marino a febbraio. Con i relatori che hanno dato il loro 'Benvenuto nella nostra famiglia', dalla presidenza albanese ai rappresentanti dell'Unione Europea, di cui Eusair rappresenta la strategia 'Green' europea negli stati che si affacciano sul Mediterraneo. La chiave dei lavori è 'cooperazione', per rispondere alla sostenibilità ambientale, economica e turistica. La pandemia e la guerra irrompono negli interventi, con il pieno sostegno all'Ucraina.

Il Segretario agli Esteri riconosce la necessità di tutela dei principi e dei meccanismi di cooperazione che, accanto all'azione diplomatica, sono una delle migliori forme per garantire pace e stabilità. "San Marino - dice - raccoglie e condivide non solo i principi ispiratori della macro strategia, ma anche le sue priorità come la protezione dell'ambiente". Si entra poi nel concreto con il consiglio Adriatico e Ionico per soli delegati, che fissa le strategie di intervento future. Un primo approccio alla visione europea e alle sfide comuni per l'area Adriatico Ionica, un passo deciso verso una sempre maggiore integrazione.

Nel video l'intervista al Segretario agli Esteri, Luca Beccari