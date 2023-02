CONGRESSO DI STATO San Marino: caro-energia, sconti su tariffe luce. Associazione UE, nasce la Commissione mista

Dopo il gas, l'energia elettrica. Come annunciato, sul tavolo del Congresso arriva il decreto che fissa lo sconto per le utenze domestiche e aziendali: sarà tra il 17 e il 20% rispetto alla tariffa attuale e applicato sui consumi dal 1 gennaio al 31 marzo. Per il Segretario con delega all'AASS, Teodoro Lonfernini, è “un sacrificio che lo Stato sopporta per equità sociale”, definendolo comunque “sostenibile”, mentre sollecita una gestione oculata delle risorse. “Il messaggio che deve arrivare è proprio questo. Interpretare in maniera virtuosa l'utilizzo delle nostre risorse - rileva Teodoro Lonfernini – anche in un anno come questo, che è la conseguenza del 2022, anno orribile dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico e che porta con sé degli strascichi che dobbiamo gestire. Lo stiamo facendo con interventi di calmieramento, di benefit per la parte produttiva ma anche domestica. Lo annunciavo già a inizio gennaio: la strategia migliore è la tempistica, l'intervento in tempo celere sarà a beneficio della nostra comunità”.

Dai temi oggetto della seduta consiliare appena aperta, ai risultati della recente trasferta in Argentina del Segretario agli Esteri. Proprio Luca Beccari richiama due sfide cruciali per il 2023: il rinnovo e ricollocamento del debito in scadenza al 2024 per cui dice “rinegozieremo in uno scenario di sistema migliore rispetto a tre anni fa”; poi, l'accordo di Associazione, davvero all'ultimo miglio. Questa sera, secondo incontro pubblico; prossima settimana, il vertice con il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani; primi di marzo, un nuovo round negoziale. E il confronto interno si allarga, con l'istituzione di una Commissione mista, con forze politiche, parti sociali e datoriali. “Va avanti il negoziato, diventa più intenso, si arricchisce di contenuti, da qui – spiega Luca Beccari - l'esigenza di ampliare le sedi di confronto anche in Repubblica. Abbiamo già la Commissione Esteri, che è istituzionale e politica, ma, come da indirizzo del Consiglio Grande e Generale, questa sede di confronto servirà a garantire un confronto politico, sociale e con le categorie economiche più ampio. Ci consentirà di analizzare i contenuti e trarre spunti per la definizione della strategia negoziale”.

Nel video, le interviste al Segretario al Lavoro con delega ai Rapporti con l'AASS, Teodoro Lonfernini e al Segretario agli Esteri, Luca Beccari

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: