STRASBURGO San Marino celebra i 35 anni dall'adesione al Consiglio d'Europa Nel pomeriggio atteso l'arrivo del Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari. Previsto un 'bilaterale' con la Segretaria Generale Marija Pejčinović Burić. Verrà donata un'opera dell'artista Cristian Ceccaroni

San Marino celebra i 35 anni dall'adesione al Consiglio d'Europa.

A Strasburgo nel pomeriggio le celebrazioni per i 35 anni di San Marino nel Consiglio d'Europa. L'arrivo del Segretario di Stato agli affari esteri Luca Beccari è previsto alle 17 circa. Sarà accolto dalla Segretaria Generale CoE Marija Pejčinović Burić, con la quale avrà un colloquio bilaterale. Sempre nel pomeriggio ci sarà il deposito dello strumento di ratifica sammarinese del Protocollo 223, in tema di protezione dei dati personali e a seguire la firma dell'accordo tra il Consiglio d'Europa e la Repubblica di San Marino per il versamento di un contributo volontario di 5.000 euro in favore dell'accordo parziale sul registro dei danni di guerra per l'Ucraina.

In occasione dei 35 anni nel Consiglio d'Europa, San Marino donerà anche un dipinto realizzato dall'artista Cristian Ceccaroni che resterà esposto nel Palazzo D'Europa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: