San Marino celebra i 50 anni dall'atto di Helsinki: nel 1975 era tra i 35 Paesi firmatari

San Marino ha celebrato oggi una doppia ricorrenza dal forte valore storico e diplomatico: i 50 anni dell’Atto Finale di Helsinki e i 30 anni di relazioni ufficiali con la Repubblica di Finlandia. Per l’occasione, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha organizzato un evento commemorativo che ha riunito autorità istituzionali, rappresentanti diplomatici dei due Paesi e dell’OSCE, l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Nel pomeriggio, il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari ha accolto a Palazzo Begni l’Ambasciatore finlandese Matti Lassila, accompagnato da una delegazione guidata dagli Ambasciatori sammarinesi in Finlandia, Silvia Berti, e presso l’OSCE, Elena Molaroni. L’incontro ha permesso un confronto sui principali temi bilaterali e sulla situazione internazionale, con un focus sul percorso di associazione tra San Marino e Unione europea, oltre che sulle sfide che oggi attraversano l’OSCE in un contesto geopolitico profondamente mutato. Le celebrazioni sono poi proseguite a Palazzo Pubblico, dove i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli hanno concesso un’Udienza ufficiale davanti a un pubblico ampio, composto anche dai familiari dei protagonisti dei negoziati del 1975. Nel corso dell’evento si sono susseguiti gli interventi del Segretario Beccari, dell’Ambasciatore Lassila e dei rappresentanti diplomatici sammarinesi, introdotti dai videomessaggi del Ministro degli Esteri della Finlandia e dei vertici dell’OSCE. Tutti hanno richiamato il significato dell’adesione di San Marino all’Atto di Helsinki, firmato nel 1975 dall'allora Segretario Agli Esteri Gian Luigi Berti, che segnò l’ingresso strutturato della Repubblica nella dimensione multilaterale e nei meccanismi di cooperazione internazionale. Richiamando lo spirito di Helsinki, Beccari ha sottolineato l’importanza del dialogo, dei principi democratici e della tutela dei diritti fondamentali, ribadendo che “San Marino ha sempre difeso con determinazione il proprio diritto a esistere come Stato pienamente sovrano, alla pari dei Paesi più grandi, nella convinzione che nella comunità internazionale ci debba essere spazio per tutti”. Una convinzione che – ha affermato – rappresenta il cuore delle commemorazioni odierne.

In video il collegamento da Palazzo di Luca Salvatori e le dichiarazioni del Segretario di Stato Luca Beccari e dell'Ambasciatore Matti Lassila










