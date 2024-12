San Marino celebra il 50° Anniversario dell'adesione all'Unesco. La Reggenza a Parigi

San Marino celebra il 50° anniversario dell'adesione all'Unesco. I Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi sono partiti oggi, 10 dicembre alla volta di Parigi accompagnati dai Segretari di Stato agli Esteri Luca Beccari e alla Cultura Teodoro Lonfernini. Nel pomeriggio l'incontro con la Direttrice generale Unesco Audrey Azoulay, dopodiché i membri del Governo sammarinese procederanno al Deposito degli Strumenti di adesione/ratifica di tre Convenzioni: quella sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali; il secondo protocollo relativo alla Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato; e la Convenzione Globale sul Riconoscimento delle Qualifiche relative all'Istruzione Superiore.

Domani, 11 dicembre in programma alcuni incontri bilaterali e in serata l'evento celebrativo per i 50 anni dell'adesione di San Marino all'Unesco con ricevimento organizzato dalla Segreteria di Stato agli Esteri e dall'Ambasciata del Titano in Francia presso Maison Baccarat, con ospiti internazionali tra cui Sting e la moglie Trudie Styler, Ambasciatori a disposizione della Repubblica di San Marino. Nell'occasione prevista anche un'asta per la raccolta di fondi destinati a progetti culturali Unesco.