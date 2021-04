San Marino-Cina: verso il 50esimo delle relazioni, a Serravalle la collezione in ricordo di Gian Franco Terenzi L'esposizione è nella sede dell'Associazione San Marino-Cina che punta a nuove iniziative quando finirà l'emergenza

E' passato quasi un anno dalla scomparsa di Gian Franco Terenzi, figura centrale nelle relazioni tra il Titano e la Repubblica Popolare Cinese. Il 6 maggio si celebreranno i 50 anni di relazioni ufficiali tra i due Stati. Per ricordarne l'impegno politico di Terenzi, specie sul fronte dei rapporti diplomatici tra i due Paesi, l'Associazione San Marino-Cina continua a curare gli spazi espositivi nella sede di Serravalle con oggetti artistici, statue, illustrazioni e fotografie, in vista di nuove iniziative per il post-Covid. Nella collezione della famiglia Terenzi anche una chicca: una delle auto di Mao Tse-tung.

Nel servizio, l'intervista a Barbara Terenzi (presidente Associazione San Marino-Cina)

