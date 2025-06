San Marino "Comunità Europea dello Sport 2026"

Esame superato per San Marino: la commissione Aces, riconosciuta dal Parlamento Europeo, ha ufficializzato la designazione della Repubblica, quale Comunità Europea dello Sport 2026. La commissione valutatrice ha espresso punteggi eccellenti, soprattutto in tre ambiti: “I motivi principali – afferma il valutatore Aces Marco Lombardi – sono stati la qualità delle strutture; il fatto che una larga fascia della popolazione ne usufruisce; inoltre ci sono alcuni eventi importantissimi ed iniziative che coinvolgeranno sempre più la cittadinanza nel 2026”. Soddisfazione da parte del Segretario di Stato allo Sport Rossano Fabbri: “Ci saranno grandi ricadute – commenta – 40 eventi, dislocati in tutti i Castelli, a testimonianza di un lavoro che parte da lontano ed ha coinvolto, in sinergia, tutti gli attori dello sport, della Repubblica. Sarà anche un modo per celebrare l'imminente chiusura dell'Accordo di Associazione con l'Ue, anche perché Aces fa riferimento al Parlamento Europeo”.

La bandiera con il prestigioso riconoscimento di Comunità Europea dello Sport verrà consegnata a San Marino in dicembre al Parlamento Europeo, mentre il 10 novembre la designazione verrà ufficializzata in un evento al salone d'onore del Coni. Plauso, per il risultato raggiunto, anche dalla Segreteria di Stato al Turismo e dal Comitato Olimpico Sammarinese: “E un traguardo ambito – dichiara il Presidente del Cons, Christian Forcellini – che ci fa onore. E' una rappresentazione dello stato attuale del movimento sportivo sammarinese, sia dal punto di vista dell'impiantistica, sia per la partecipazione. Siamo infatti una comunità con un terzo della popolazione coinvolta nel mondo dello sport”.