San Marino: con l'inizio del nuovo anno i partiti rilanciano la propria azione

"Un rinnovato entusiasmo e la passione di sempre per affrontare le prossime sfide". Partito dei Socialisti e dei Democratici e Movimento Democratico al lavoro per “tornare ad essere la casa di una parte larga della sinistra sammarinese”. Aprono il 2023 rilanciando l'azione comune: “un'opera di rafforzamento e ristrutturazione del PSD fondata su un importante lavoro di organizzazione delle attività interne, di attualizzazione degli indirizzi programmatici, di recupero del rapporto con la base e di scambio e confronto dei contenuti di interesse pubblico prodotti dal sistema politico. Il risultato di questo stesso lavoro – fanno sapere - sarà convalidato dal Congresso che si terrà entro l’anno. Venerdì 20 gennaio al via, intanto, la campagna di adesione. Tra gli obiettivi ritenuti fondamentali per il 2023 sicuramente la firma, entro l'anno, dell’Accordo di associazione con l’UE, “una grande sfida” che richiede partecipazione attenta e propositiva.

Analizzato il proprio percorso, il Partito Socialista manifesta invece la volontà di chiudere con il recente passato, caratterizzato – evidenziano - "da una gestione autoreferenziale e al tempo stesso priva dell’attività che normalmente dovrebbe essere propria di un partito politico. Si parla di “danni sotto gli occhi di tutti”, con l'intenzione però di ripartire dall'Assemblea degli Aderenti convocata per domenica 22 Gennaio. Lì verrà decretata la riorganizzazione del Partito.

Sul fronte dell'opposizione, Repubblica Futura, nella prima riunione del nuovo anno del Coordinamento, esprime infine forte preoccupazione per l’andamento dei conti pubblici, guardando anche agli ulteriori incrementi dell'inflazione nel 2023 capaci di compromettere la crescita derivante dal rimbalzo post-Covid. Stoccata finale inoltre ad Alessandro Mancini, per mancanza di trasparenza nell'aver negato il consenso alla pubblicazione di eventuali sofferenze di attività economiche partecipate. Rf ne chiede le dimissioni immediate da Presidente della Commissione Finanze.