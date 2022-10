ZAGABRIA San Marino - Croazia: firmati due memorandum d'intesa Celebrazioni per i 30 anni dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche. Nella capitale croata delegazione istituzionale con Segretari di Stato Beccari e Belluzzi e il Presidente del Gruppo di amicizia interparlamentare tra i due paesi Rondelli

San Marino - Croazia: firmati due memorandum d'intesa.

San Marino e Croazia celebrano i 30 anni dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche. Nella capitale Zagabria il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari e il Ministro degli Affari Esteri ed Europei croato Gordan Grlić Radman, hanno firmato due memorandum d'intesa: sulle consultazioni politiche e sulla cooperazione culturale, educativa e scientifica. Alla firma era presente anche il Segretario di Stato per l'Istruzione e Cultura Andrea Belluzzi che nella giornata di ieri ha avuto un incontro bilaterale con il Sottosegretario di Stato croato Krešimir Partl. Nel pomeriggio la delegazione istituzionale sammarinese sarà ricevuta in Parlamento. I Segretari di Stato Beccari e Belluzzi, unitamente al Presidente della commissione affari esteri e del Gruppo di amicizia interparlamentare San Marino-Croazia Paolo Rondelli avranno un incontro con Željko Reiner, vicepresidente del Parlamento croato e presidente del Gruppo di amicizia interparlamentare Croazia-San Marino. Alle 18 in programma un concerto della Corale di San Marino e a seguire un ricevimento organizzato dall'Ambasciatore in Croazia Marina Emiliani in collaborazione con i gruppi di amicizia interparlamentare dei due paesi.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: