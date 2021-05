COVID-19 San Marino: dal 17 maggio parte il turismo vaccinale

Campagna vaccinale e turismo sanitario al centro della Conferenza stampa del Congresso di Stato. Da Palazzo Pubblico il Segretario agli Esteri Beccari ha ripercorso tutte le tappe che hanno caratterizzato la prima e la seconda ondata pandemica, le difficoltà iniziali legate all'approvvigionamento dei vaccini e il traguardo degli 0 ricoverati per covid di questa settimana. “San Marino si proietta in maniera spedita verso i contagi 0 per ripartire a pieno regime con le attività economiche e di circolazione della mobilità” - afferma Beccari. Il Segretario ricorda la possibilità per i sammarinesi residenti all'estero di potersi vaccinare sul Titano e conferma la ricerca di accordi con l'Italia su frontalieri e studenti che rappresentano il 20% della popolazione che vive il territorio ogni giorno.

Il Segretario Ciavatta entra nel vivo dei numeri: superate le 36mila somministrazioni su 22mila soggetti vaccinati più di 14mila con entrambe dosi. In un paio di settimane circa il 60% saranno vaccinati con entrambi dosi. Nella maggioranza dei casi è stato utilizzato lo Sputnik, in circa 5mila dosi Pfitzer. In corso al momento due diversi studi relativi allo Sputnik, fiori all'occhiello per paese: uno con l'Università di Bologna relativo agli eventi avversi (al momento in pratica inesistenti), mentre con lo Spallanzani è in corso la valutazione qualitativa e quantitativa degli anticorpi che vengono prodotti. Lo studio non è ancora terminato, ma i dati che si hanno al momento mostrano una efficacia ancora superiore a quella indicata dallo studio ad esempio di Lancet con efficacia vicino al 100%. Questo ha permesso che le persone più fragili liberassero le terapie intensive e poi le riaperture per rilanciare economia.

L'apertura al turismo vaccinale annunciata dal Segretario al Turismo Pedini Amati: l'alto numero di dosi permette che San Marino possa partire con campagna di turismo vaccinale con lo Sputnik per intercettare cittadini non residenti in Italia. Il regolamento è pronto e verrà pubblicato in giornata: partirà dal giorno 17 maggio, la prenotazione deve essere fatta dall'utente attraverso le strutture alberghiere. Sarà necessario prenotare due momenti di soggiorno per almeno 3 notti ad una distanza di minimo 21 massimo 28 giorni. E' possibile partire con questo tipo di iniziative solo perchè siamo arrivati all'azzeramento dei ricoveri – sottolinea Pedini Amati. Per il momento il turismo vaccinale non è legato ad un turismo limitrofo perchè con l'Italia il governo ha seguito un percorso di collaborazione e le misure in questo senso dovranno essere concordate

“Siamo soddisfatti del prodotto vaccinale sul quale abbiamo impostato la nostra campagna” - esordisce il Segretario Lonfernini che sottolinea ora l'importanza di mettere in sicurezza frontalieri e studenti per non vanificare gli sforzi fatti. La mobilità al centro delle domande ai Segretari di Stato che dettagliano come il lavoro sia ora rivolto al pass vaccinale. I pass dovranno avere le stesse caratteristiche in tutti gli stati membri dell'Ue per questo motivo è stata avviata una interlocuzione con l'Ue al pari di Andorra, Monaco e Vaticano. Auspichiamo che possano essere emessi dal Titano per tutti i soggetti vaccinati. Gli stati al loro interno avranno autonomia rispetto le regole di utilizzo per questi certificati. L'importante è che il certificato attesti lo status di immunità e che questo sia il vero dato su cui posare l'attenzione.

Un dato infine sulla geopolitica dei vaccini. Sollecitato da una domanda Beccari ha evidenziato che le scelte fatte in ambito sanitario sono legate esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini. San Marino, in tutti i consessi internazionali, continuerà a con la sua tradizione millenaria di dialogo e concertazione.

