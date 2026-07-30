TERRITORIO San Marino, dal progetto alla realtà: al via l'attuazione della Pianificazione Territoriale Strategica Il seminario dedicato alla nuova legge all'insegna del confronto. Ne abbiamo parlato con il Segretario Matteo Ciacci

A 34 anni dall'ultimo Piano Regolatore Generale, la Repubblica di San Marino traccia le linee del suo sviluppo futuro. Si è svolto questa mattina, nella sala Montelupo di Domagnano, il seminario dedicato alla nuova legge sulla Pianificazione Territoriale Strategica. Un momento di confronto, tecnico e politico, per illustrare i "Piani Tematici", cuore pulsante della riforma approvata lo scorso 23 giugno.

Ad aprire i lavori il Segretario di Stato al Territorio, Matteo Ciacci. Al centro del dibattito, la struttura della nuova norma, illustrata dall’architetto Lorenzo Battistini: non un piano statico, ma un sistema dinamico composto da Piani di tutela, Programmi Pluriennali e, soprattutto, Piani Tematici.

Il segretario Matteo Ciacci: "Oggi c'è stato un momento di approfondimento, soprattutto sui nuovi Piani Tematici, che partiranno in conseguenza all'individuazione della legge quadra. Entro la fine dell'anno arriveremo con il piano di tutela in materia paesaggistica, ambientale, monumentale, storica e anche idrogeologica; parallelamente, si disciplina il piano dello studentato".

Tra le novità discusse oggi, l’introduzione della funzione H, dedicata all’edilizia sociale, per rispondere alle nuove esigenze abitative della comunità sammarinese. "Si tratta di una funzione - spiega Ciacci - orientata alla socialità, alla riqualificazione dell'esistente, al costruito fatto bene, con delle aree comuni. L'idea è che si possano sposare da un lato obiettivi di carattere urbanistici, dall'altro obiettivi di carattere sociale, dunque la convivialità e il vivere insieme".

La pianificazione guarda anche alla riqualificazione del territorio. Dopo anni di attesa, si muove qualcosa nei cantieri dell’ex Symbol a Domagnano e l’ex conceria ad Acquaviva. "Noi abbiamo creato degli strumenti - afferma il Segretario - Il pubblico deve dare degli strumenti, deve incentivare; poi, è il privato che deve dare le gambe alle progettualità".

Al centro della strategia anche a salvaguardia del territorio, attraverso un piano di tutela specifico che passa, inevitabilmente, per la lotta al dissesto idrogeologico. Matteo Ciacci: "L'obiettivo è assimilare il nostro territorio al contesto che gli sta attorno, quindi al PAI italiano (Piano di Assetto Idrogeologico). Stiamo ragionando in questo senso prevedendo delle discipline che tutelino il nostro territorio".

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