San Marino: Della Vedova, bene Rondelli, primo capo Stato Lgbt 'Al mondo. Importante segnale di attenzione a inclusività'

San Marino: Della Vedova, bene Rondelli, primo capo Stato Lgbt.

"Buon lavoro ai nuovi Capitani Reggenti di San Marino, Oscar Mina e Paolo Rondelli. In particolare la nomina di Rondelli, che lo rende il primo capo di stato Lgbtiq+ al mondo, attivista e grande esperto di diritti umani, è un importante segnale di attenzione all'inclusività e un messaggio positivo per le persone ancora più vulnerabili, temi centrali per le nostre democrazie, oggi più che mai". Lo dichiara in una nota all'ANSA il sottosegretario agli Esteri e segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: