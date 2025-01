APCE San Marino dialoga a Strasburgo con gli altri piccoli Stati europei L'Assemblea Parlamentare approva una risoluzione su Gaza. Il commento sui lavori di Alice Mina e Giulia Muratori

L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, che in apertura di sessione ha confermato per il secondo anno consecutivo alla presidenza il greco Theodoros Rousopoulos, è anche occasione di incontri tra le delegazioni dei paesi per intensificare le relazioni su tematiche di comune interesse. “Sono giornate molto interessanti – riferisce Alice Mina – per i dibattiti e gli approfondimenti ma sono anche giornate di incontri. Nello specifico la delegazione sammarinese ieri ha avuto un importante pranzo di lavoro con le delegazioni dei piccoli paesi d'Europa, Andorra Liechtenstein e Monaco e la volontà è quella di continuare un percorso di confronto su tematiche di interesse comune. L'incontro è andato talmente bene che il desiderio è quello di portare avanti questo tipo di rapporto e di coordinamento, cercando di coinvolgere anche altri piccoli paesi del contesto europeo”.

In delegazione a Strasburgo, con Gerardo Giovagnoli, Nicola Renzi e Alice Mina anche Giulia Muratori. “Come delegazione – dichiara – abbiamo assistito alla discussione del report sulla crisi umanitaria a Gaza, con un focus particolare su bambini e donne. La discussione è stata molto accesa ed è stato particolarmente interessante ascoltare il rappresentante della Palestina e il rappresentante di Israele. Il report, adottato a maggioranza, può essere riassunto in quattro punti principali. Viene richiesto che il cessate il fuoco duri nel tempo; che venga rispettato il diritto internazionale; che venga data una particolare attenzione e una speciale protezione a bambini e donne; e soprattutto che le agenzie dell'Onu che aiutano in queste situazioni particolari possano effettivamente operare nella Striscia di Gaza”.

Alice Mina e Giulia Muratori in collegamento

