“San Marino difende il multilateralismo e sceglie la cooperazione e l'integrazione con l'Ue”

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è intervenuto a New York all’81ª Assemblea generale delle Nazioni Unite, richiamando il ruolo del multilateralismo e del diritto internazionale in una fase segnata da guerre, crisi umanitarie, disuguaglianze e cambiamenti climatici.

Nel suo intervento, Beccari ha sottolineato il valore storico dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea, la cui firma è prevista il 19 ottobre. Per San Marino, ha spiegato, si tratta di un passaggio destinato a rafforzare la cooperazione e l’integrazione europea, nel rispetto della sovranità, dell’identità e delle specificità istituzionali della Repubblica.

Il Segretario di Stato ha ribadito l’impegno sammarinese per un ordine internazionale fondato sulle regole e sul rispetto della sovranità degli Stati. Da qui il sostegno alla riforma del Consiglio di Sicurezza, all’iniziativa UN80, alla limitazione dell’uso del veto e al ruolo della Corte internazionale di giustizia.

Ampio spazio è stato dedicato alla situazione in Medio Oriente. San Marino ha confermato la condanna del terrorismo e degli attentati del 7 ottobre 2023, ribadendo al tempo stesso il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione e alla creazione di uno Stato. La Repubblica chiede un cessate il fuoco permanente, il pieno accesso agli aiuti umanitari, la protezione dei civili e il rispetto del diritto internazionale, sostenendo la soluzione dei due Stati. Beccari ha inoltre rinnovato la condanna dell’aggressione russa contro l’Ucraina e delle conseguenze umanitarie del conflitto, dagli attacchi alle città alle vittime civili, fino alla deportazione illegale di minori. L’appello è per un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato, che possa aprire la strada a una pace giusta e rispettosa dell’indipendenza e dell’integrità territoriale ucraina.

Nel discorso sono state richiamate anche la crisi in Afghanistan, la necessità di ripristinare i diritti delle donne e delle ragazze, la protezione dei bambini coinvolti nei conflitti armati e la preoccupazione per il ritorno delle minacce nucleari. Il Segretario di Stato ha poi collegato pace, sicurezza, sviluppo sostenibile e diritti umani, chiedendo azioni concrete per attuare l’Agenda 2030, contrastare la crisi climatica e garantire sistemi alimentari più sicuri e sostenibili. Un passaggio è stato dedicato anche all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie, per le quali, ha sottolineato Beccari, servono regole capaci di tutelare i diritti umani, la pace e il diritto internazionale. In conclusione, San Marino ha confermato la volontà di difendere la Carta delle Nazioni Unite, scegliendo la cooperazione contro la divisione e la pace contro la logica della forza.

Il comunicato integrale della Segreteria per gli Affari Esteri







