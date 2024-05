VERSO LE URNE San Marino: domani si apre la campagna elettorale

C'è chi l'ha definita una campagna pre-elettorale strana, chi – in barba alla legge – ha iniziato nei giorni scorsi a proporsi sui social, e ancora chi – come Uds - parla di “uso aberrante della comunicazione politica”, chiedendo alle autorità competenti di vigilare dopo che una candidata è diventata on line oggetto di scherno. Il conto alla rovescia è comunque finito: domani si apre la campagna elettorale e c'è già chi teme che sarà al veleno. Liste e coalizioni sono intanto ai blocchi di partenza, pronti a presentare agli elettori i propri candidati e programmi di Governo, consultabili on line già da qualche giorno. Saranno settimane intense, di incontri, tribune politiche, serate pubbliche, dibattiti nei castelli. Grande peso avranno ancora una volta i social, su cui molte forze politiche stanno puntando per veicolare il proprio messaggio e alimentare il consenso. Guardando, invece, alle scadenze: domani è il termine ultimo per il sorteggio di Presidenti e Scrutatori di seggio da parte della Commissione Elettorale mentre il 25 maggio per il ricevimento dei certificati elettorali. La richiesta di voto a domicilio dovrà invece giungere entro le 14 del 27 maggio. La chiusura della campagna sarà a mezzanotte del 7 giugno. Dopo il silenzio, il 9 giugno la parola passerà ai 38.642 elettori, chiamati a scegliere tra due coalizioni e quattro liste non coalizzate.

