CONSIGLIO GRANDE E GENERALE San Marino: dopo il terremoto politico domani si torna in Aula

A San Marino si chiuderà domani, con l'analisi delle Istanze d'Arengo, la sessione consiliare di marzo; forse l'ultima della Legislatura. Sessione che sarà ricordata per il terremoto politico innescato dall'elezione della prossima Reggenza. Ancora troppo fluido, tuttavia, il quadro, per delineare scenari in ottica elettorale. Dopo la “battaglia” a suon di comunicati stampa tra le varie forze, l'Aula ha comunque ritrovato venerdì una sostanziale comunità di intenti sul più strategico dei dossier. Ok quasi unanime all'ordine del giorno sull'Accordo con l'Unione Europea. Simile, il copione, quando si è passati al successivo OdG, riguardante un tema che scuote le coscienze: la guerra in Medio Oriente.

Prevista la votazione delle ultime Istanze d'Arengo del Semestre. Sono 13 in totale, negli ambiti più disparati. Possibile, nell'occasione, il discorso di commiato dei Capitani Reggenti in carica Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Ad oggi, del resto, pare tutt'altro che scontata l'ipotesi di una nuova Sessione consiliare, prima della cerimonia del I Aprile.

