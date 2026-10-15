San Marino, due corsi contro la corruzione per consiglieri e membri del Governo Appuntamenti il 16 e 30 ottobre in collaborazione con l'Università degli Studi. L'iniziativa dà seguito alle raccomandazioni del GRECO sull'integrità di chi ricopre incarichi pubblici

San Marino, due corsi contro la corruzione per consiglieri e membri del Governo.

Due giornate di formazione per rafforzare la prevenzione della corruzione e promuovere comportamenti corretti nell'esercizio delle funzioni pubbliche. Sono in programma il 16 e 30 ottobre a San Marino e coinvolgeranno i membri del Consiglio Grande e Generale e le persone che ricoprono incarichi di alta responsabilità nell'esecutivo. L'iniziativa nasce per dare attuazione alle raccomandazioni del GRECO, il Gruppo di Stati contro la Corruzione del Consiglio d'Europa, nell'ambito del quarto e quinto ciclo di valutazione.

Tra le indicazioni dell'organismo internazionale c'è la necessità di garantire a chi svolge alte funzioni esecutive una preparazione specifica sulle regole di integrità, sia all'inizio dell'incarico sia attraverso aggiornamenti periodici. Un percorso già avviato lo scorso aprile, con l'invio di materiale formativo preparato insieme al professor Paolo Pascucci, allora Direttore dell'Istituto Giuridico e oggi Rettore dell'Università degli Studi e Presidente del Comitato Etico per il Congresso di Stato. La documentazione comprendeva le norme di comportamento e disciplinari per gli agenti pubblici e approfondimenti sul Codice Etico dei membri del Governo.

Il nuovo programma è organizzato dal Coordinatore del Gruppo di Progetto Interdipartimentale incaricato di seguire le raccomandazioni GRECO, in collaborazione con l'Università degli Studi. A promuovere la formazione anche il Comitato Consultivo sulla condotta dei Consiglieri, che nella seduta del 20 luglio aveva deciso di avviare incontri dedicati ai parlamentari. Vista la vicinanza dei temi, la partecipazione è stata estesa anche alle persone con alte funzioni esecutive.

Le lezioni si terranno venerdì 16 ottobre, dalle 15.00 alle 17.00, e venerdì 30 ottobre, dalle 16.00 alle 18.00, nell'Aula "Lanfranco Ferroni", con possibilità di seguire gli incontri anche a distanza. A condurli saranno il professor Luciano Angelini e il Rettore Paolo Pascucci, entrambi esperti di diritto del lavoro e docenti all'Università degli Studi di Urbino.

L'obiettivo è fornire a consiglieri e vertici dell'esecutivo strumenti concreti per affrontare le questioni etiche legate ai rispettivi incarichi, proseguendo il percorso di adeguamento del Titano agli standard internazionali in materia di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione.

Leggi il comunicato stampa della Segreteria di Stato per gli Affari Interni

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