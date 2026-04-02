San Marino e 14 Stati per fermare attacchi in Libano, Beccari: "Non molto diversa da Gaza la crisi umanitaria"

San Marino - insieme a 14 Stati europei inclusa l'Italia - chiede a Israele lo stop alle operazioni militari in Libano. Chiaro il messaggio veicolato con il documento, siglato dai ministri degli Esteri di una serie di Paesi, su iniziativa del Belgio. I firmatari si dichiarano “sconvolti dalla drammatica situazione” nel Paese, con “già 1,2 milioni di sfollati”. Nel testo l'esortazione a Israele a rispettare sovranità e integrità territoriale e l'invito rivolto a tutte le parti, quindi anche Hezbollah, affinché siano sospesi gli scontri.

"Un richiamo - commenta il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari - che è perfettamente nelle nostre corde, in linea con quanto abbiamo già fatto in altri scenari e che ci siamo sentiti di dover sostenere. È una dichiarazione che, da una parte, condanna le attività terroristiche contro Israele mosse dal Libano, per mano di Hezbollah, ma dall'altra parte richiama l'attenzione sulla crisi umanitaria in corso in Libano. Non è molto diversa, purtroppo, da quello che abbiamo già visto succedere a Gaza. Un'altra escalation della tensione in Medio Oriente che parte sicuramente da azioni non giustificabili, come gli attacchi terroristici, ma che sfocia in reazioni principalmente a danno della popolazione civile inerme".



Dal segretario un nuovo appello ad utilizzare il multilateralismo – oggi in crisi più che mai - per risolvere le controversie. Dialogo che deve prevalere sulla forza, come ribadito dai Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, nel discorso di insediamento del 1° Aprile e dal segretario generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset, oratore ufficiale della cerimonia. "Sta emergendo sempre più - prosegue Beccari - una voglia di riportare le cose nelle giuste sedi e di avere un approccio collegiale su queste crisi. Noi pensano che si debba tornare al dialogo diplomatico e istituzionale nelle sedi internazionali, perché è lì che possiamo trovare soluzioni stabili per i problemi e un disinnesco delle tensioni".

Nel servizio l'intervista al segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari







