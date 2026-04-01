San Marino e Andorra ancora più vicine, dall'Europa ai futuri progetti culturali e sportivi

Nel video le immagini dell'incontro a Palazzo Begni

E' stata una giornata piena di eventi istituzionali sul Titano, in occasione della Cerimonia di Insediamento dei Capitani Reggenti. In mattinata, a Palazzo Begni, l'incontro tra il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, e la ministra della Cultura e dello Sport di Andorra, Monica Bonell Tuset.

Tra le tematiche trattate durante l'incontro: l'Accordo di associazione con l'Unione europea. Un percorso che San Marino sta portando avanti proprio insieme ad Andorra. Oltre alle prospettive di integrazione europea, spazio anche a nuove possibili collaborazioni in ambito culturale e sportivo. Proprio ieri, 31 marzo, la ministra è stata accolta dai segretari di Stato allo Sport e alla Cultura, Rossano Fabbri e Teodoro Lonfernini. Si è parlato di progetti sul piano artistico, di Giochi dei piccoli Stati e sviluppo delle intese nel settore sportivo.







