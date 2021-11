San Marino e Azerbaijan gettano le basi per rafforzare la collaborazione nel campo dell'educazione

Dalla Conferenza Unesco l'opportunità di rafforzare relazioni bilaterali da tempo intrecciate. Prima di rientrare da Parigi, il Segretario di Stato per l'Istruzione e Cultura, Andrea Belluzzi ha incontrato il Vice Ministro degli Esteri dell'Azerbaijan, Elnur Mammadov: confronto che rientra proprio nel solco di una collaborazione già avviata a reciproco vantaggio ma da ampliare soprattutto con il Memorandum d'Intesa in campo educativo tra la stessa Segreteria di Stato all'Istruzione e il Ministero dell'Educazione azero. Confermato l'impegno a darvi seguito, soprattutto per quanto attiene lo scambio di studenti universitari nei due Paesi.









L’accordo – è stato spiegato - andrebbe ad aggiungersi a quelli già in vigore, in materia di cooperazione turistica, sull’abolizione del visto per i passaporti diplomatici e di servizio, sulla Promozione e Protezione reciproca degli investimenti, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e al Memorandum d’Intesa tra la Segreteria per gli Affari Esteri di San Marino e il Ministero degli Affari Esteri dell’Azerbaijan firmato a Baku nel 2018. Le relazioni diplomatiche tra i due Stati sono iniziate nel 2002, sempre caratterizzate da vicendevole disponibilità. Di questo Mammadov ha ringraziato Belluzzi auspicando un ulteriore consolidamento.