RELAZIONI BILATERALI San Marino e Croazia celebrano i 30 anni di relazioni con uno accordo in ambito culturale A Zagabria il Segretario Belluzzi che ieri ha incontrato l'omologo Partl

A Zagabria l’incontro bilaterale tra il Segretario per l’Istruzione Belluzzi e il Sottosegretario di Stato Partl. L’incontro si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il trentesimo anniversario delle relazioni tra San Marino e Croazia. Per oggi è prevista la firma di un accordo di Cooperazione Culturale, Educativa e Scientifica tra i due paesi. Per attuare concretamente l’accordo partirà una collaborazione sullo scambio di mostre tematiche sulla storia dell’altro paese.

