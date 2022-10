San Marino e il suo contributo di diplomazia multilaterale: Beccari incontra il Segretario Esecutivo UNECE

Il primo atto istituzionale nella giornata di apertura della 83° sessione del Comitato UNECE si consuma a Palazzo Begni. A pochi giorni dalla missione a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari ne avvalora il legame con senso di continuità ed accoglie il Segretario Esecutivo UNECE e Sottosegretario Generale all'ONU, Olga Algayerova, accompagnata dall'Ambasciatore sammarinese Marcello Beccari, Rappresentante Permanente presso le Nazioni Unite a Ginevra.

Un primo confronto, a lavori del Comitato appena avviati, che si focalizza sulle sfide cruciali dell'edilizia abitativa nella Regione Europa per un'urbanizzazione sostenibile e rispettosa dell'ambiente.

“E' una settimana importante per San Marino - dice Algayerova - ma anche per le Nazioni Unite. Sottolineo la generosità della Repubblica nell'ospitare l'83° meeting della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, su sviluppo urbano sostenibile, edilizia abitativa e la gestione del territorio. Ci sono partecipanti da ogni continente invitati qua, per adottare la Dichiarazione di San Marino sullo sviluppo di città sostenibili ad emissioni zero. Un documento così importante per architetti, ingegneri, costruttori e designers ma rappresenta anche un impegno per i Governi. Ciò si rende certamente fondamentale per le persone, per migliorare le loro vite in tutte le regioni UNECE”.

Grata al Paese per ospitalità e supporto, Algayerova plaude soprattutto al contributo in termini di diplomazia multilaterale incentivata dal Titano.

"Il multilateralismo - conferma il Segretario Beccari - è lo strumento principe per poter affrontare le sfide di oggi. Ci crediamo e cerchiamo di portare un contributo attivo. E' anche per noi occasione di arricchire, grazie al confronto con rappresentanti di oltre 50 Paesi, il nostro pensiero su temi come le trasformazioni ambientali e gli impatti urbanistici che trattiamo quotidianamente e che fanno parte anche delle nostre progettualità".

Quindi, il trasferimento a Palazzo Pubblico per l'udienza concessa dai Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. Il Segretario Esecutivo UNECE ribadisce ancora una volta la necessità per tutti gli attori della scena internazionale di sedersi attorno a un tavolo alla ricerca delle migliori pratiche a livello regionale europeo in risposta alle crisi in corso. “Nessuno può farcela da solo” - osserva la Reggenza – “un impegno, quello sammarinese, che si rinnova e si conferma nella certezza che la comune appartenenza alla famiglia ONU sia per noi, e per gli altri popoli della Terra, la scelta vincente”.

