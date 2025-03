San Marino e il Veneto: un legame che si rinnova nell’incontro annuale della Comunità Sammarinese

Si è svolto a Treviso l’incontro annuale della Comunità Sammarinese del Veneto, un evento che celebra l'identità e il senso di appartenenza dei cittadini sammarinesi all’estero. Oltre 50 partecipanti si sono riuniti per questo momento di condivisione, che ha visto la presenza del Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti, e della referente per le comunità all'estero del Dipartimento Affari Esteri, Chiara Cardogna.

"Le comunità rappresentano San Marino fuori dai confini", ha dichiarato il Segretario Canti, sottolineando come queste occasioni siano fondamentali per rafforzare i legami con la Repubblica e promuovere la collaborazione tra le istituzioni sammarinesi e quelle locali. Nel corso della giornata si è tenuto anche il tradizionale scambio di doni con la Presidente dell’Associazione Elisabetta Nicolini, che ha ribadito l’importanza di mantenere vivo il legame culturale tra San Marino e i suoi cittadini nel mondo.