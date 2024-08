RAPPORTI BILATERALI San Marino e Italia: una collaborazione rafforzata dalla diplomazia e dallo sviluppo economico

Il Segretario di Stato all’Industria, Rossano Fabbri ha incontrato l’Ambasciatore d’Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci. Sottolineato il ruolo cruciale che le imprese dei due Paesi rivestono nei rapporti bilaterali. Toccati temi legati a investimenti strategici, settori innovativi e la creazione di un sistema normativo avanzato per favorire lo sviluppo imprenditoriale.

In particolare, il Segretario Fabbri ha illustrato i progressi relativi alle disposizioni in materia di Sandbox Normative. Lo strumento, già in fase di attuazione con un decreto in via di completamento, è stato indicato come un modello che potrebbe rappresentare un punto di riferimento anche per il sistema italiano.

L’Ambasciatore Colaceci ha ricordato il quadro di collaborazione in chiave strategica fornito anche dal Protocollo di Intesa siglato il 23 luglio dello scorso anno, che punta alla promozione di un’agenda condivisa tra i due Paesi.

