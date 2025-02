POLITICA San Marino e l’Accordo con l’UE: le forze di opposizione chiedono trasparenza e una strategia chiara L’Ordine del Giorno presentato in Commissione Esteri sollecita il Governo a chiarire le tempistiche e le criticità della trattativa in corso.

San Marino si avvicina alla firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, ma le opposizioni chiedono maggiore trasparenza e una strategia chiara. Repubblica Futura, Rete e Domani – Motus Liberi hanno presentato in Commissione Esteri un Ordine del Giorno per sollecitare il Governo a fornire informazioni certe sui negoziati, avviati nel 2015 e ancora in fase di definizione.

Le dichiarazioni del Segretario di Stato agli Affari Esteri, Luca Beccari, secondo le tre forze, evidenziano continue revisioni sulle tempistiche, con date di chiusura più volte posticipate. Il negoziato, giunto alla sua quarta legislatura - si legge nell'odg -, si è complicato per via delle osservazioni tecniche di alcuni Stati membri, tra cui l’Italia, che ha sollevato dubbi sulla vigilanza bancaria.

Repubblica Futura, Rete e Domani – Motus Liberi hanno espresso preoccupazione per il ritardo nella firma dell’accordo e per la mancata chiarezza su settori strategici, politiche economiche e sviluppo del Paese in ambito europeo. Hanno inoltre sottolineato la necessità di un aggiornamento costante sullo stato delle trattative, chiedendo:

Una relazione di Banca Centrale sul negoziato entro il 28 febbraio 2025;

Un incontro con il Parlamento di Andorra entro marzo 2025, per confrontarsi sullo stato della trattativa;

Un vertice con la Missione di San Marino a Bruxelles per chiarire i dettagli del negoziato;

Un dibattito in Consiglio Grande e Generale a marzo 2025 per un confronto sulle attività diplomatiche;

in Consiglio Grande e Generale a marzo 2025 per un confronto sulle attività diplomatiche; Un sistema permanente di aggiornamento per la Commissione Esteri.

L’opposizione chiede che il Governo si impegni a garantire trasparenza, a chiarire la strategia economica e politica di San Marino nell’UE e a risolvere le criticità sollevate dai partner europei. La firma dell’Accordo di Associazione è considerata strategica, ma la mancanza di informazioni certe, conclude la minoranza, rischia di minarne la credibilità e l’efficacia.

Leggi l'Odg presentato da RF - DML e RETE

