San Marino e la politica estera: Beccari illustra le linee di azione al corpo diplomatico e consolare sammarinese

La Sala del Trono di Palazzo Valloni accoglie la diplomazia sammarinese. L'udienza della Reggenza in occasione dell'incontro tecnico annuale promosso dal Segretario di Stato Luca Beccari e dal Dipartimento Affari Esteri che ricorre, non a caso, a poche ore dalle celebrazioni per la Festa della Repubblica. “Un'opportunità significativa per rinnovare i vincoli di amicizia e di cooperazione – evidenziano i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva - che uniscono San Marino alle nazioni e agli organismi multilaterali” presso i quali Ambasciatori, Inviati Straordinari, Consoli prestano la loro opera al servizio e nell'interesse del Paese.

E quest'anno con una doppia valenza: da una parte, l'imminente perfezionamento dell'Accordo di associazione con l'Unione europea e la sua attuazione che inciderà sul futuro della storia economica nazionale, dall'altra l'attenzione agli scenari globali in costante evoluzione, dove il multilateralismo e il rispetto del diritto internazionale si confermano pilastri della vocazione storica del Titano al dialogo e alla pace.

L'integrazione europea come “risposta moderna e coerente alla necessità di tutelare la nostra libertà nel contesto globale contemporaneo” - ribadisce la Reggenza, insistendo sulla rilevanza ancor più cruciale del ruolo dei funzionari e agenti diplomatici e consolari in questa fase di rinnovata proiezione internazionale.

Il focus specifico, poi, sulla “nuova stagione della politica estera sammarinese” nel confronto successivo in Aula Magna: sguardo rivolto all'Europa e non solo. "Per San Marino - osserva il Segretario Luca Beccari - si apre una nuova stagione perché da una parte affronta nuove sfide internazionali, globali, al pari di altri Stati, e dall'altra però lo fa anche rafforzando partnership fondamentali e cruciali come quella con l'Unione Europea e i suoi 27 paesi, ma oserei dire forse con tutti i Paesi che in qualche modo sono nell'orbita dell'Unione Europea e lo fa con la sua tradizione, la sua esperienza, la sua forza, ma anche con un senso di collaborazione e cooperazione rafforzato che sicuramente ci aiuterà a meglio interpretare questi cambiamenti e a trarne le migliori opportunità".

Nel corso dell'incontro il Direttore Affari Politici e Diplomatici, l'Ambasciatrice Maria Alessandra Albertini, ha approfondito il posizionamento della Repubblica di San Marino nello scenario internazionale e l’importanza delle relazioni che intrattiene con gli altri Paesi, mentre Luca Ghinelli, funzionario della Direzione Affari Europei, ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori relativi al recepimento dell'acquis contenuto nell'Accordo Ue.

Presentata inoltre la prima edizione del volume “La Repubblica nel mondo. Annuario della politica estera sammarinese (I/2025)”, curato dal Prof. Michele Chiaruzzi, quale nuovo strumento di approfondimento e documentazione dell'attività internazionale della Repubblica.

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri