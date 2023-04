RELAZIONI BILATERALI San Marino e Messico celebrano i 15 anni di relazioni diplomatiche Sul Titano l’Ambasciatore messicano S.E. Carlos Eugenio Garcia de Alba Zapeda

In Repubblica oggi le celebrazioni del 15esimo anniversario delle relazioni diplomatiche fra San Marino e il Messico. In visita l'Ambasciatore Carlos Eugenio Garcia de Alba Zapeda. Prima tappa a Palazzo Begni, per un incontro con il Segretario agli Esteri Beccari; occasione per fare il punto sui rapporti già ottimi, fra i due Paesi, e porre le basi per future sinergie. Ad accompagnare il rappresentante diplomatico il Console onorario Mara Verbena, che ha tenuto per così dire a “battesimo” un fiore – la “Libertas Mexican Dalia” - dedicato all'occasione. La delegazione è stata poi accolta dal Segretario alla Cultura. Sul tavolo progetti in via di finalizzazione, come l'istituzione di una “Cattedra Messico”, in ambito pedagogico, all'Ateneo. Previsti seminari e scambi di ricercatori. Entro l'estate probabilmente la firma del memorandum. Il Segretario Belluzzi ha inoltre illustrato il piano ambizioso del Museo di Stato, in fase di progettazione, e con un respiro internazionale. Al termine l'Ambasciatore, accompagnato dal Segretario Beccari, si è recato a Palazzo Pubblico; dove si è intrattenuto a colloquio con i Capi di Stato Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Celebrazioni che culmineranno nel pomeriggio con l'inaugurazione – a Piazzale delle Nazioni – di un'opera artistica dal titolo “l'Orso Alebrije”.

Nel video le interviste all'Ambasciatore Carlos Eugenio Garcia de Alba Zapeda e al Segretario agli esteri Luca Beccari

