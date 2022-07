San Marino e Montenegro più vicine. Il presidente Dukanovic: “Pronti a collaborare in ambito economico, culturale e turistico" Ai Capi di Stato conferita la massima onorificenza montenegrina

Davanti alla Residenza dove il Presidente Milo Dukanovic riceve, poco distante dalla capitale Podgorica, l'inno di San Marino accoglie l'arrivo dei Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli.

La prima visita dei Capitani Reggenti in Montenegro avvenne il 5 settembre 2016 e la volontà politica che ha portato all'accelerazione dei rapporti tra i due Stati, fino alla visita in Repubblica di pochi mesi fa del Presidente del Montenegro, emerge in ogni passaggio del rigido protocollo in questo torrido 4 luglio 2022 e si fa chiara – al di là delle foto istituzionali e della firma sul libro degli ospiti - soprattutto nel corso della riunione bilaterale, alla quale hanno partecipato anche i Segretari di Stato agli Esteri Beccari e all'Industria Righi. Ribadita la volontà di collaborare soprattutto alla luce della recente adesione di San Marino ad Eusair, anche grazie alla spinta del Montenegro. Flussi e riflussi della storia: è stato ricordato come quest'ultimo sia diventato membro del Consiglio d'Europa proprio sotto la presidenza di San Marino.

Poi il conferimento ai Capi di Stato dell'Onorificenza dell'Ordine della Gran Stella Montenegrina, “la massime onorificenza, come segnale di rispetto profondo verso il vostro Stato", spiega Milo Dukanovic, che nel momento delle dichiarazioni ribadisce l'ammirazione per la storia millenaria di libertà e di indipendenza di San Marino.

Parallelismi storici, vocazione europea di entrambi i piccoli Stati, volontà di apertura verso future collaborazioni, soprattutto in materia economica, culturale e turistica “in quanto a promozione - ha detto il presidente montenegrino - abbiamo tanto da imparare da San Marino”.

Sara Bucci

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: