San Marino e Rimini insieme su piano strategico condiviso, è la prima volta

È la prima volta: finalmente si concretizza una unione, dopo anni di ammiccamenti e talvolta rifiuti. Con uno scambio ufficiale di note, formalizzato alla presenza del Segretario agli Affari Esteri, Luca Beccari, e del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, parte la procedura di accordo per l'intesa istituzionale che, per la prima volta nella storia delle relazioni di contiguità territoriale, stabilirà una serie articolata di progetti sinergici e collaborazioni tra la più antica Repubblica del mondo e la città di Rimini.







Le linee di indirizzo dell'accordo sono state presentate poi in conferenza stampa, presenti, nella delegazione del Titano, anche il segretario alle Finanze Marco Gatti, all'Istruzione, Andrea Belluzzi, e per l’Industria, Fabio Righi. Insieme al primo cittadino l’Assessore allo sport Moreno Maresi e il Segretario generale Diodora Valerino. Scatta dunque la collaborazione su ambiti di comune interesse: infrastrutture, trasporti, logistica, transizione ecologica, cultura, sviluppo economico e turismo, sport e benessere, in un’ottica sostenibile e all’insegna di una fase nuova. La chiave di volta sta nella collaborazione.



Per accantonare i campanilismi, e lavorare in sinergia: dal tema dell’aeroporto, al trasporto su gomma, dalla riqualificazione ambientale, alla tutela delle acque, al tema della promozione culturale, delle imprese, dell’Università.

"Sono particolarmente soddisfatto per aver trovato convergenze strategiche tra le nostre Amministrazioni, finalizzate ad offrire l’unicità della nostra vocazione imprenditoriale, turistica, commerciale e culturale - dichiara il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari- in una congiuntura, quale l’attuale, che rivendica una sempre maggior coesione nelle politiche a medio e lungo termine, sostenersi nella comune volontà di affrontare le sfide e progettare le traiettorie future, rappresenta un modello di azione virtuosa e conferma il desiderio di valorizzazione e riconoscimento delle potenzialità delle due Parti”.

“Un risultato storico – commenta il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - frutto del lavoro di squadra per il bene del territorio. Noi abbiamo bisogno di San Marino e San Marino ha bisogno di noi. Occorre abbattere uno steccato invisibile a colpi di progetti concreti da cui tornare, insieme, a rialzarci.