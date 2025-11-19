San Marino e Romania firmano un Memorandum of Understanding

Nel corso della prima conferenza internazionale sull'Italofonia c'è stato anche un bilaterale tra la Repubblica di San Marino e la Romania, con firma di un memorandum. Ampio confronto tra la ministra degli Affari Esteri della Romania, Oana Toiu, intervenuta alla conferenza internazionale che ha dato vita alla prima Comunità dell'Italofonia, della quale fa parte anche San Marino, e l'omologo della Repubblica Luca Beccari.

Tra i due si è aperta una discussione sulle attuali sfide globali e sul rafforzamento delle relazioni, prima di procedere alla firma del Memorandum of Understanding, alla presenza della rispettive Ambasciatrici, Marina Emiliani e Gabriela Dancau. Presente anche l'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro. Prima di incontrare la delegazione sammarinese, la ministra romena aveva avuto un bilaterale anche col ministro degli Esteri Antonio Tajani.