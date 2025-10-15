San Marino e Slovacchia rafforzano la cooperazione bilaterale Il viceministro degli Esteri Marek Eštok in visita ufficiale sul Titano per la firma del memorandum d’intesa con il Segretario di Stato Luca Beccari.

Visita ufficiale a San Marino del Viceministro degli Affari Esteri ed Europei della Repubblica Slovacca Marek Eštok per la firma del memorandum d'intesa che rafforza la cooperazione bilaterale tra i due Paesi. A Palazzo Begni in mattinata l'incontro con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari. I due, in un colloquio di circa 45 minuti, hanno approfondito, alla presenza delle rispettive delegazioni i dossier di comune interesse per poi procedere alla firma del memorandum.

"La Repubblica Slovacca - ha affermato Marek Eštok - è pronta a rafforzare il nostro partenariato in un'ampia gamma di settori, tra i quali l'università, la cooperazione economica e il turismo. Ritengo che la cooperazione universitaria abbia un grande potenziale. Sono lieto che quattro università slovacche abbiano già deciso di instaurare rapporti di collaborazione con l'Università di San Marino. Insieme al segretario Beccari abbiamo parlato di Unione Europea e di questo importante Accordo di Associazione tra San Marino e l'Unione Europea e sono fiero di poter dire che la Slovacchia ha dato il proprio contributo al raggiungimento dell'accordo, visto il grande impegno del caponegoziatore e commissario europeo Maros Sefcovic".

"La Repubblica Slovacca è stato uno dei Paesi che ha sempre supportato il percorso di San Marino di Associazione e che ha sempre dato un contributo positivo - ha dichiarato il Segretario Luca Beccari -. Oggi abbiamo avuto modo di affrontare i temi di cooperazione, ci hanno offerto la possibilità di poter accedere al loro expertise in diversi settori e poi ovviamente abbiamo immaginato i prossimi passaggi. Apriremo un negoziato per la convenzione contro le doppie imposizioni e soprattutto vogliamo cercare di favorire quelle iniziative che anche nel contesto futuro di associazione potranno aumentare la collaborazione economica e quindi gli scambi fra i nostri Paesi".



La visita ufficiale del viceministro slovacco è poi proseguita a Palazzo Pubblico. Prima l'incontro con i membri di Governo poi l'udienza dei Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli che hanno sottolineato la comune certezza, tra i due Paesi, che nell'attuale scenario internazionale altamente conflittuale, le sfide del nostro tempo si possono affrontare solo col dialogo, con il confronto e la cooperazione tra Stati al fine di contribuire alla concordia.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: