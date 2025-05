San Marino e Svizzera più vicine: firmato accordo per lo scambio di giovani lavoratori

In occasione del 50º anniversario delle relazioni diplomatiche tra San Marino e Svizzera, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha compiuto una storica visita ufficiale a Berna, la prima di un esponente di governo sammarinese nella Confederazione. Accompagnato da una delegazione guidata dall’Ambasciatore di San Marino in Svizzera, Beccari ha incontrato il Capo del Dipartimento Federale degli Affari Esteri, Ignazio Cassis.

Il colloquio ha affrontato i principali temi bilaterali e il ruolo dei due Paesi nella cooperazione multilaterale. Tra i punti centrali, l’avanzamento dell’Accordo di Associazione tra San Marino e Unione Europea e la riflessione condivisa sul significato della neutralità, con l’impegno a non restare in silenzio davanti a violazioni del diritto internazionale.

La visita si è conclusa con la firma di un accordo sullo scambio di giovani lavoratori tra i due Stati, che offrirà ogni anno a 20 giovani sammarinesi e svizzeri (18-35 anni) nuove opportunità professionali. Beccari ha definito l’incontro “un passo concreto nel segno del dialogo e della pace”.