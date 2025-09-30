San Marino ed Emilia-Romagna rafforzano l’asse turistico: focus su grandi eventi e progetti condivisi Emilia Romagna che sul turismo rilancia anche il piano per la riqualificazione delle strutture ricettive: genererà investimenti per almeno 60 milioni di euro.

San Marino e la Regione Emilia-Romagna hanno aperto un nuovo capitolo nella loro collaborazione turistica e territoriale. Questa mattina, il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha partecipato a un incontro istituzionale presso la sede regionale, dove ha incontrato il Governatore Michele De Pascale e l’Assessore al Turismo, Roberta Frisoni. Presenti anche il Sindaco di Imola, Marco Panieri, e altri rappresentanti istituzionali.

Al centro del confronto la definizione di strategie comuni per rafforzare i rapporti esistenti e ampliare la collaborazione in settori chiave, con particolare attenzione al progetto The Lovely Places e alla gestione coordinata dei grandi eventi. L’obiettivo è mettere a sistema iniziative e promozione turistica, aumentando la visibilità internazionale dei rispettivi calendari e offrendo un’offerta integrata ai visitatori.

"Ho riscontrato una piena disponibilità a intensificare la collaborazione con la Repubblica di San Marino su ogni fronte – ha commentato Pedini Amati – Questo incontro pone le basi per un lavoro concreto nei prossimi mesi, con iniziative di respiro internazionale condivise".

Le parti hanno concordato di mantenere un dialogo costante, finalizzando ulteriori ambiti di collaborazione per generare un impatto positivo sull’intero settore turistico e culturale dell’area.

Emilia Romagna che sul turismo rilancia anche il piano per la riqualificazione delle strutture ricettive. Stanziati 11 milioni di euro per il credito agevolato tramite un apposito bando Eureka che genererà investimenti per almeno 60 milioni di euro.



