San Marino-Emilia Romagna: si intensifica la collaborazione in chiave europea

Dopo dodici anni, San Marino ed Emilia-Romagna si preparano a rinnovare l’accordo quadro siglato nel 2013, ampliando ambiti e contenuti. Una delibera del Congresso di Stato conferma la volontà di aggiornare l’intesa, includendo le più recenti forme di cooperazione nate in ambito europeo. Il nuovo testo prevede infatti l'integrazione della Strategia dell’Unione Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) anche con progetti transnazionali del programma IPA-ADRION e la cooperazione istituzionale attraverso il GECT, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale. Attraverso IPA-ADRION, San Marino potrà accedere a fondi europei in qualità di partner progettuale, per rafforzare politiche ambientali, turistiche, di trasporto e innovazione. Sarà il primo accordo firmato con l’Emilia-Romagna sotto la presidenza di Michele De Pascale che ha già avuto un incontro ufficiale, a fine marzo. L’intesa del 2013, tuttora in vigore, copre già settori chiave come sanità, ambiente, agricoltura, trasporti, innovazione e protezione civile. Rimane in vigore fino al 2028 anche l’accordo specifico per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, inclusi quelli pericolosi.