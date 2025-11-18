San Marino entra nella Comunità internazionale dell'Italofonia

A Villa Madama, Roma, la prima conferenza internazionale dell'Italofonia, voluta dal ministro degli Esteri Tajani, cui hanno partecipato anche i Segretari di Stato di San Marino Beccari e Belluzzi. Nasce la Comunità dell'Italofonia, per celebrare e valorizzare l'italiano, che vuol essere una lingua di pace, ha spiegato il ministro degli Esteri, che ha invitato le numerose delegazioni ministeriali a Villa Madama. San Marino non poteva mancare, ed anzi intervenendo in assemblea, i due Segretari di Stato non solo hanno sottolineato il patrimonio culturale dietro la lingua italiana, che condividono come Repubblica, ma hanno anche espresso la volontà di ospitare una prossima edizione di questa conferenza. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto inviare un messaggio, per ricordare che l'italiano è parlato da oltre 80 milioni di persone oltre confine, e si conferma una delle lingue più studiate al mondo. L'italiano è parte essenziale della nostra identità europea, ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in video, mentre il presidente della Società Dante Alighieri, che ha collaborato all'evento, Andrea Riccardi, ha sottolineato l'importanza etica della neonata comunità in un periodo così conflittuale.

Nel video le interviste a Antonio Tajani, ministro degli Esteri; Luca Beccari, Segretario di Stato agli Affari Esteri; Andrea Belluzzi, Segretario di Stato agli Affari Interni; Andrea Riccardi, presidente Società Dante Alighieri







