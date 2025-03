TERREMOTO San Marino esprime cordoglio e solidarietà per la tragedia in Myanmar: in arrivo iniziativa umanitaria A nome degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e del Governo, la Segreteria di Stato manifesta i sentimenti di solidarietà verso le migliaia di vittime, i feriti, i dispersi e le famiglie coinvolte

San Marino esprime cordoglio e solidarietà per la tragedia in Myanmar: in arrivo iniziativa umanitaria.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, in seguito alla devastante calamità che ha colpito il Myanmar e una vasta area del sud-est asiatico, ha espresso profondo cordoglio e vicinanza alle popolazioni duramente colpite.

A nome degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e del Governo, la Segreteria di Stato manifesta i sentimenti di solidarietà verso le migliaia di vittime, i feriti, i dispersi e le famiglie coinvolte dal violento sisma, la cui intensità straordinaria ha provocato conseguenze drammatiche e danni incalcolabili.

In questo tragico momento, viene sottolineata l’urgenza di una rete internazionale di solidarietà e cooperazione, capace di portare un sostegno concreto alle popolazioni colpite. A tal fine, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri si farà promotrice di un’iniziativa umanitaria, coordinandosi con gli organismi internazionali – in primis le Nazioni Unite – al fine di contribuire, nel modo più efficace possibile, ad alleviare le immani sofferenze causate da questa catastrofe.

