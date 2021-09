San Marino-Federazione Russa, Beccari: “Obiettivo, rafforzare rapporti bilaterali e proseguire il dialogo sul multilaterale” In settimana, trasferta russa per il Segretario agli Esteri, Luca Beccari, in testa i colloqui con il suo omologo Sergej Lavrov. Traccia un bilancio sia rispetto alle intese raggiunte, sia sul significato politico degli incontri

Un passo in avanti nelle relazioni con la Federazione Russa, già segnate da collaborazione stretta, per esempio quella recente sul fronte vaccini, ma nella consapevolezza di come molto ci sia da fare nel campo degli accordi e delle intese: “Due grandi disponibilità – dice Beccari – la prima: avviare il negoziato per la stipula di un accordo sulla protezione degli investimenti; poi un memorandum in materia sanitaria, per collaborazioni non solo sul tema dei vaccini, ma anche per lo scambio di esperienze sulla cura e la gestione della pandemia, nonché sulle certificazioni dei medicinali”.

Sul piano politico: l'obiettivo di rafforzare i rapporti bilaterali, ma anche proseguire nel confronto sul multilaterale, dove non sempre San Marino e Federazione Russa hanno la stesso posizione – dice Beccari - ma per questo utile a capire che ci può essere dialogo nella diversità. Un piano di relazione che va al di là delle nostre dimensioni. Dobbiamo sviluppare una politica ad ampio spettro e che sia con tutti”.

E ricorda i momenti recenti più significativi: “50 anni di relazioni con la Cina, il confronto bilaterale con la federazione russa, i rapporti consolidati con Stati Uniti e UE. Dobbiamo continuare ad essere presenti sul piano internazionale – conclude - come prestigio per la Repubblica, ma soprattutto per la ricaduta in termini di opportunità sul piano economico, sociale”

Nel video, l'intervista al Segretario agli Esteri, Luca Beccari

