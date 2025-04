San Marino festeggia i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi: le fasi della Cerimonia

Fascino e assoluta fedeltà alle tradizioni distinguono da secoli la Cerimonia di Insediamento dei Capitani Reggenti. Denise Bronzetti e Italo Righi salgono alla Suprema Magistratura dello Stato entrambi per la seconda volta. Succedono a Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, interpreti di un mandato che li ha visti curare con vigore il profilo umano ed il contatto diretto con la popolazione, oltre a presiedere la regolare attività istituzionale.

Come da protocollo la giornata di festa si apre con l'Alzabandiera in Piazza della Libertà sulle note dell'Inno nazionale e il corteo militare che parte poi alla volta di Palazzo Valloni, dove avviene l'omaggio del Corpo diplomatico e consolare al cospetto della Reggenza: le presentazioni di coloro che rappresentano i tanti Paesi con cui il Titano intrattiene relazioni ormai consolidate. Chiude la rituale serie delle strette di mano l'Oratore ufficiale, la Magnifica Rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto, accompagnata dal Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari.

Quindi l'allocuzione del Nunzio Apostolico, Mons. Petar Rajic, Decano del Corpo Diplomatico, che ricorda gli scenari di guerra nel mondo e invoca l'urgente sospensione di ogni belligeranza, sulla scorta degli appelli lanciati a più riprese da Papa Francesco, sottolineando l'importanza della diplomazia della verità. E' quindi proprio la Reggenza a richiamare nel Discorso di Ingresso “l'impegno istituzionale che da sempre la Repubblica profonde per la pace, evidenziando che solo le ragioni del dialogo e della mediazione possono assicurare il raggiungimento di una armonia globale”.

Dal Valloni il corteo si compatta, quindi, per raggiungere a Palazzo Pubblico i Capitani Reggenti uscenti. Tra le coppie reggenziali un primo, breve incontro che precede il trasferimento in Pieve per la Messa solenne celebrata dal Vescovo di San Marino – Montefeltro, Mons. Domenico Beneventi. Al termine della funzione religiosa, il ritorno a Palazzo per il momento centrale della cerimonia: il passaggio dei poteri. Anticipato dall'orazione ufficiale in omaggio al mandato semestrale in avvio. Dopodiché la formula del giuramento letta dal Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi a sigillo di un impegno fattivo al servizio del Paese.

Il culmine nello Scambio dei Collari di Gran Maestro dell'Ordine di San Marino. La Repubblica saluta i nuovi Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi.