RELAZIONI INTERNAZIONALI San Marino firma la "New York Call" per il riconoscimento della Palestina Gratitudine dalle autorità palestinesi, apprezzamento dal Ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot,

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari ha aderito alla Dichiarazione Congiunta “New York Call” che esorta tutti i Paesi ad avviare il processo di riconoscimento dello Stato di Palestina. Il documento incoraggia inoltre coloro che non lo abbiano ancora fatto ad instaurare relazioni diplomatiche con Israele e ad avviare un dialogo per favorirne l'integrazione regionale. Il Ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, ideatore della proposta, ha espresso apprezzamento per l’impegno del Segretario di Stato Beccari, tra i primi ad aver sostenuto con convinzione la “New York Call”. Il documento sostiene la formula “Due popoli, due Stati” che possano convivere fianco a fianco in pace, sicurezza e reciproco rispetto. A margine della conferenza Beccari ha avuto colloqui con numerosi omologhi confermando la volontà di attuare gli impegni assunti con l’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale lo scorso 15 maggio, per il riconoscimento dello Stato Palestinese entro quest'anno. Il primo Ministro palestinese Mohammed Mustafa e il Ministro degli Esteri Aghabekian Varsen, hanno espresso viva gratitudine alla Repubblica di San Marino. Il Segretario di Stato Beccari si è detto orgoglioso di essere tra i firmatari di un impegno condiviso che riconosce l’urgenza di porre fine a un’intollerabile tragedia umana.

