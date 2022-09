San Marino: Frontalieri, crisi energetica e accordo di associazione i temi al centro dell'incontro del "Terzo Polo"

le interviste a Massimo Ungaro, Elena Leardini e Alessandro Francesco Petrillo

Rapporti bilaterali, frontalieri, crisi energetica e accordo di associazione con l'Unione Europea gli argomenti trattati dagli esponenti del “Terzo Polo” nell'incontro in Repubblica. “Lo scambio continuo tra Italia e la Repubblica ha legami profondi e secolari – evidenziano – e rappresentano una risorsa per i cittadini di entrambi i paesi”.

"Ci tenevo a fare una tappa della mia campagna elettorale in tutta Europa a San Marino - evidenzia Massimo Ungaro, candidato alla Camera circoscrizione Estero Europa - che ha attraversato un momento finanziario/economico molto complesso e difficile. È molto importante che l'Italia sostenga San Marino e l'accordo di associazione con l'UE".

"I tempi spero siano maturi - aggiunge Elena Leardini, candidata al Senato nel collegio uninominale di Rimini/Forlì/Cesena - per andare ad applicare finalmente norme che ci sono per trovarne anche eventualmente delle nuove che possano meglio rivelarsi confacenti alle esigenze di entrambi gli stati. Noi ci proponiamo come coloro che anziché promettere cercano di attuare le iniziative più opportune".

Accordi, intese e scelte comuni tra i due stati, aspetti fondamentali anche per Alessandro Francesco Petrillo, candidato alla camera nel collegio uninominale di Rimini: "Io credo che il governo italiano - afferma - pur nella precarietà, fragilità e pochezza dei poteri che la crisi gli riconosce e gli affida; credo che abbia o debba trovare gli strumenti per aiutare le famiglie e soprattutto le imprese".

Nel servizio le interviste a Massimo Ungaro (Candidato alla Camera circoscrizione Estero Europa), Elena Leardini (Candidata Senato collegio uninominale di Rimini/Forlì/ Cesena) e Alessandro Francesco Petrillo (Candidato Camera collegio uninominale di Rimini)