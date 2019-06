San Marino-Giappone: sul Titano l'ambasciatore Katakami, dalla collaborazione tra i due Paesi nuove opportunità

L'ambasciatore del Giappone Keiichi Katakami visita San Marino. Questa mattina il diplomatico ha partecipato a due incontri istituzionali. Il primo con il segretario di Stato alla Cultura, Marco Podeschi, durante il quale sono stati confermati gli “ottimi rapporti” tra i due Stati, come sottolinea il responsabile della Cultura. Uno dei simboli di questa collaborazione è il festival Nippon Matsuri che inizia proprio oggi sul Titano e andrà avanti fino a domenica, con eventi culturali, gastronomici e spettacoli, dalla mostra Nagasaki Beyond a Palazzo Pubblico alla cena di gala sul Pianello domani con videomapping sulla facciata del Palazzo, fino alla celebrazione del primo matrimonio misto con rito shintoista in Europa questo pomeriggio al tempio San Marino Jinja a Lesignano. Sempre più imprenditori giapponesi visitano la Repubblica e, dice Podeschi, si sta sviluppando un interesse reciproco in ambito culinario, culturale, turistico e sportivo in vista delle olimpiadi Tokyo 2020. L'ambasciatore ha poi incontrato a Palazzo Begni il responsabile degli Esteri Nicola Renzi con il quale si è intrattenuto a colloquio. Quelle tra il Titano e il Giappone sono relazioni che vanno avanti da diversi decenni.