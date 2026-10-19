San Marino ha firmato l'Accordo di Associazione con l'UE

Il Segretario di Stato agli Affari Esteri di San Marino, Luca Beccari, il commissario europeo Maroš Šefčovič e il capo del Governo di Andorra, Xavier Espot, sorridono al termine della cerimonia di firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Un testo imponente, composto da 2.460 pagine, articolate in una parte istituzionale, 7 protocolli quadro, un protocollo specifico per ciascun Paese e 25 allegati.

Ad assistere alla firma, nel Palazzo Berlaymont , sede della Commissione Europea, le delegazioni dei due piccoli Stati, pronte ad assistere a una cerimonia che segna una tappa storica nei rapporti con Bruxelles. Per San Marino sono presenti l’ambasciatore Eros Gasperoni, rappresentante permanente presso l’Unione Europea, Luca Brandi, direttore della Direzione Affari Europei del Dipartimento Affari Esteri, e l’ambasciatrice Antonella Benedettini, già rappresentante permanente a Bruxelles, che negli anni ha seguito da vicino l’evoluzione del negoziato.

Un traguardo raggiunto dopo oltre undici anni di trattative: esattamente 4.233 giorni dall’avvio ufficiale dei negoziati. Un percorso lungo e complesso, attraversato da quattro governi sammarinesi e tre Commissioni europee, iniziato con tre piccoli Stati al tavolo delle trattative e arrivato al traguardo con due, con la sospensione dei negoziati deciso da Monaco.

Firmato con il commissario Commissario Europeo Valdis Dombrowski anche un'emendamento alla Convenzione monetaria, in funzione dell'Accordo di Associazione.

“Oggi – commenta il Segretario di stati agli affari Esteri Luca Beccari - è uno di quei giorni destinati a rimanere nella storia di San Marino. La firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea è una pietra miliare e un punto di partenza di un nuovo capitolo, frutto di un percorso di quasi undici anni, sostenuto da quattro governi sammarinesi, che porta il Paese a una maggiore integrazione nel mercato unico europeo e, dopo 40 anni di relazioni, a diventare “partner” e non più solo amico dell’Unione. Il traguardo conseguito oggi ci riempie di orgoglio e di soddisfazione, perché dà concretezza a un lavoro fatto di impegno politico, competenza tecnica, confronto e determinazione. È il risultato di una scelta consapevole: guardare al futuro, rafforzare il legame con l’Europa e offrire al nostro Paese nuove opportunità, senza rinunciare alla nostra identità e alla nostra autonomia", dichiara il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari. "Dietro questo momento ci sono il lavoro di tante persone, la fiducia nelle istituzioni e la convinzione che San Marino possa affrontare da protagonista le trasformazioni che ci attendono. Oggi celebriamo un risultato straordinario; da domani avremo la responsabilità di tradurlo in benefici concreti per la Repubblica e per i suoi cittadini”.

Al Commissario Šefčovič abbiamo chiesto quale è il valore politico dell'accordo per l'Ue e quali i vantaggi per i sammarinesi. “Ci troviamo in una fase di forti turbolenze geopolitiche, un periodo critico della storia dove tutti i paesi indipendentemente dalla loro dimensione contano. Da questo punto di vista San Marino e Andorra – ha osservato il commissario Šefčovič - hanno fatto una scelta strategica che va nella giusta direzione, lavorando, fianco a fianco così da poter per essere sempre più integrati. I cittadini di Andorra e San Marino saranno i primi beneficiari dell'Accordo, con tutte le opportunità che si apriranno: di studio, lavoro e libera circolazione in Europa. Aspetto questo che è ampiamente riconosciuto dalle organizzazioni economiche dei vostri paesi che ho incontrato numerose volte".

Da Bruxelles, Luca Salvatori







